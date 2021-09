Kwartjesvolk uit Zeeland viert jubileum met optredens: vriendschap stuwt muziek

Optredens van Kwartjesvolk verlopen al die jaren volgens een succesformule. Er is muziek in veel variaties en die wordt al die jaren door Tinus Verstraten op geheel eigen wijze aan elkaar gepraat. Met volkse humor, over ondeugende pastoors, over relaties en andere grappige voorvallen. Muziek, die zeker in het begin gebaseerd was op het werk van De Ploegadoers, de legendarische muziekgroep uit Liempde. Tinus Verstraten: ,,Dat was in het begin ons grote voorbeeld. We zijn toen met die club ook bevriend geraakt.”