Kwieke 100-jarige Martina Kanters uit Veghel zou wel wat jonger willen zijn

VEGHEL - Feest in de Hertoghof in Veghel, want mevrouw Martina Kanters-Konings is de eerste 100-jarige die daar zelfstandig woont. En dat ging dinsdag niet ongemerkt voorbij. Met een gezamenlijk ontbijt met haar kinderen en muziek van een accordeonist in de binnentuin van de Hertoghof was er volop feest.

Martina Kanters zit vol levensvreugde, al hoort ze behoorlijk slecht. Ze kijkt uit naar verjaardagen, zang- en kienmiddagen. Dat kost haar wel meer kruim na de val van vorig jaar, waarbij ze haar heup en elleboog brak.

Krabbelde op

,,Ze krabbelde na de revalidatie in Udens Duyn weer op. Als ze zelfstandig naar de wc kon en haar eigen eten en drinken kon pakken mocht ze terug naar de Hertoghof”, vertelt dochter Thea van den Bosch-Kanters. ,,Ze krijgt twee keer per dag hulp, maar omdat ze zelfstandig woont, mochten we er de laatste maanden wel steeds naar toe.”

Iedere morgen het Brabants Dagblad

Martina Kanters start iedere morgen met het lezen van het Brabants Dagblad. ,,Ze kreeg dus alles mee over het coronavirus. Zelf is ze er goed doorheen gekomen, maar ze ging het huis niet uit. Voor haar conditie liep ze rondjes van de badkamer naar de slaapkamer en dan door de huiskamer.” Martina Kanters zei eerder: ,,Ik vond het wel saai worden. Al kan ik me er wel bij neerleggen, omdat je weet dat iedereen in hetzelfde schuitje zit.”

Een echte boerin

De eeuwelinge is geboren en getogen in Dinther. Ze trouwde op haar 34e met Ties Kanters en ging op het Ven wonen, een boerderij met een melkveebedrijf. Ze was een echte boerin. Ze kregen twee dochters en een zoon en negen kleinkinderen. ,,En ze vindt het maar wat leuk dat er weer een kleintje bij komt. Haar tiende achterkleinkind.” Martina en Ties fietsten veel vroeger, want ze hadden geen auto. ,, En in de moestuin of buiten bezig zijn, dat deed ons mam graag en ook met de buurvrouwtjes wandelen”, vertelt haar dochter.

Nog wel wat jonger willen zijn

Martina woonde tot haar 85e op het Ven en woont nu al weer zo'n 15 jaar in de Hertoghof. ,,Ze was ook bijna nooit ziek. Ze zei van de week dat ze wel wat jonger zou willen zijn.”

Genoten van het feest

Zondag vierde Martina Kanters als feest met de familie in de tuinen van haar zoon, waar ze zelf eerder woonde. In de ene tuin waren de kinderen en kleinkinderen. In de andere tuin leefden de achterkleinkinderen zich uit op een springkussen. Feest met alles erop en eraan. ,,Ze heeft echt genoten. Het springkussen vond ze helemaal geweldig. We hebben wel afstand van elkaar gehouden, dat wilde ze zelf ook.”