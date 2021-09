Kwieke 100-jarige mevrouw Noteboom kijkt uit naar feestweekeinde

De eeuwelinge is geboren en getogen in Rotterdam. Ze trouwde daar en kreeg er twee kinderen. Dat ze nu in Uden woont, komt door haar tweede man. ,,Hij had een caravan op De Pier en in het weekeinde en vakanties kwamen we daar. Toen hij niet meer werkte kochten we in Uden een klein appartementje.” Meer was niet nodig, want in de zomer gingen ze naar De Pier en in de winter op wintersport.