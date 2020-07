La Riva start in Molenstraat Veghel met tweede restaurant: Mariposa

Een jaar proef

Ervaren man

Ghali zelf is een ervaren man. Hij stond 20 jaar in een Italiaans restaurant in Helmond, daarvoor in Amsterdam. ,,Nog steeds komen mensen uit Helmond bij La Riva eten”, zegt hij trots. ,,In 2008 begon ik in Veghel met ons Italiaans restaurant, net in de tijd van het rookverbod. Een roerige tijd. Maar het lukte toen, dus waarom nu in de coronatijd niet. Ik vind het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in een restaurant, wat ze ook eten.”