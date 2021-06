Laatste hand aan Randweg Boekel

Kapper Herbert knipt voortaan zijn grootste doelgroep - vrouwen - niet meer: ‘Ze sturen nu mannen en zonen’

20 juni VEGHEL - 65 procent van zijn klanten was vrouw. Maar daar heeft Herbert van der Wiel, als kapper al ruim dertig jaar een bekend gezicht in Veghel, rigoureus afscheid van genomen. Hij knipt voortaan enkel nog ‘gentlemen haircuts’ in zijn Bold Barbers op de Veghelse Markt.