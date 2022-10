Laatste zwemvierdaagse in oud Veghels zwembad: ‘Kijk toch eens, die bruine tegeltjes in de gangen’

VEGHEL - Deelnemers aan de elfde en laatste zwemvierdaagse in het binnenbad van Laco de Beemd in Veghel pinkten een traantje weg. Want in april komt er een splinternieuw zwembad. ,,Die kleedhokken, die zie je bijna nergens meer.”

Wilbert en Hetty Barten van de Veghelse Zwem & PoloClub Nautilus tekenden elf keer voor de organisatie van het evenement dat steevast in de herfstvakantie wordt gehouden. Dat het de laatste keer in Laco de Beemd is, doet Wilbert op dit moment nog niet zo veel: ,,Dit is gewoon een evenement dat we organiseren. Het echte afscheidsgevoel zal in december wel komen.”

De zwemvierdaagse blijkt een populair evenement waar zo’n 75 deelnemers uit de regio op af komen en waar jong en oud van maandag tot en met vrijdag minstens vier keer baantjes komt trekken.



Barten is vooral trots en enthousiast dat ‘zijn’ vierdaagse zo’n succes is: ,,Kinderen onder 12 jaar en 65-plussers moeten op vier dagen minstens tien baantjes zwemmen om een medaille in ontvangst te mogen nemen, de andere deelnemers zwemmen minstens twintig baantjes. Maar in de praktijk zwemt bijna iedereen veel meer. Gewoon omdat het leuk en gezond is.”





Volledig scherm De laatste keer zwemvierdaagse in het Laco binnenbad in Veghel. © Jeroen Appels/Van Assendelft

Vrijwilligster Jacqueline Pennings ziet wel uit naar de komst van het nieuwe bad maar gaat vooral het retro interieur van het oude zwembad missen. ,,Kijk toch eens, die bruine tegeltjes in de gangen, en die kleedhokken, dat zie je bijna nergens meer. Die ouderwetse inrichting is voor mij verbonden met het zwembad. Dat komt zeker niet terug in het nieuwe bad.”

‘Heel benieuwd naar het nieuwe bad’



De zusjes Lize (6) en Joyce (8) en hun vriendinnetje Fleur (8) doen voor de eerste keer mee en vinden het niet zo’n probleem dat het zwembad gaat verdwijnen. ,,Ik vind het wel lastig dat ik straks ergens anders moet turnen maar ik ben heel benieuwd hoe het nieuwe zwembad eruit gaat zien.” Het trio is bloedfanatiek. ,,Ik heb in één dag meer dan 40 baantjes gezwommen”, vertelt Fleur. ,,En ik deed er 27 in 46 minuten”, doet Joyce er nog een schepje bovenop. ,,Het is vier dagen maar ik kom gewoon elke dag, ik sla geen dag over.” En weg is het trio weer, op weg naar de waterspelletjes.

Quote Ik zal het zwembad zeker missen Martijn van den Biggelaar

Ex-zwemmer en ex-lid van Nautilus Martijn van den Biggelaar vindt het maar een vreemd idee dat zijn geliefde zwembad er straks niet meer is. ,,Ik zal het zwembad zeker missen. Want ik heb hier heel wat meters afgelegd, dit was echt mijn tweede thuis. Ik kwam dagelijks en soms wel twee keer per dag om te trainen. Zelfs een van mijn eerste babyfoto’s is hier genomen. Met het zwembad als achtergrond want heel mijn familie is gek op zwemmen.” Van den Biggelaar, die het schopte tot de WK Masters in Canada, geeft het zwemstokje door aan zijn dochter Tara (8), ook al een aanstormend talent. ,,Kom op pap, we gaan beginnen.”