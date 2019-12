Ladies Circle 41 in actie voor 1300 kinderen in de regio van Veghel

,,Als je bedenkt dat het hier om kinderen gaat die in lastige en soms zelfs heel moeilijke omstandigheden moeten leven, weet je ook dat het stijgende aantal eigenlijk zorgwekkend is. Wij hopen dat we met onze bijdrage toch wat klein kindergeluk kunnen brengen,” zeggen Imke Theiner (30) en Tamara van Asseldonk (40) van de club.

Grote berg cadeautjes

Ze zijn dinsdag te gast bij pleegmoeder Monique van de Ven in het Veghelse centrum. De gezellige woonkamer herbergt een grote berg cadeautjes, op elk ervan een briefje. Vanaf dit adres wordt er uitgedeeld. Van de Ven is zelf eveneens een ontvanger; zij zorgt dat de presentjes terechtkomen bij kinderen die zijn opgegeven door De Taalvijver en Steunmaatje. ,,Hierbij gaat het onder meer om kinderen die vanuit het buitenland naar ons land zijn gekomen. De gezinnen hebben het niet breed. Bovendien heb ik ‘iets speciaals’ met deze kindjes.”

Via 15 wensbomen op scholen en in bedrijven in en om Veghel, Uden en Heeswijk Dinther, heeft de Ladies Circle informatie verzameld over het aantal kinderen dat in aanmerking komt en hun leeftijden. Op het moment dat de feestelijk uitziende pakjes uitgedeeld kunnen worden, is er al enorm veel werk verricht.

Elk kind een cadeautje

,,We gaan heel zorgvuldig te werk, zodat elk kind een cadeautje krijgt dat bij hem of haar past. Kun je je die puzzel voorstellen? En als er dan weer mensen bellen die ons willen steunen met spullen, papier, plakband of cadeautjes, zijn wij echt zo superblij. Gisteravond bleek opeens dat we nog 27 cadeautjes tekort kwamen. Wat denk je? Biedt zich boekhandel Schellen uit Veghel aan!” vertelt Tamara van Asseldonk enthousiast, in het dagelijks leven restauranteigenaar.