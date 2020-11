Ladies’ Circle verkoopt meer dan 7000 chocoladeletters voor het goede doel

Als de kinderen op bed liggen, schrijft Saskia brieven en duizenden mensen uit heel Nederland doen mee

16 november MARIAHEIDE - Saskia Veldhuis-Eichelsheim (35) uit Mariaheide heeft een fulltime baan en als haar kinderen ‘s avonds op bed liggen, schrijft ze vaak een brief in plaats van te Netflixen. Want ze is dol op ouderwetse post. Duizenden mensen in Nederland schrijven inmiddels met haar mee.