Lamborghini's, Ferrari's, Rolls Royces én een straaljager in Udense mancave XXL: ‘Vrouwen zijn ook welkom’

De naam Kaeve is een knipoog naar mancave, zo’n kamer of schuurtje waar mannen graag hun ding doen. Of het nou sleutelen is of voetbal kijken. De Kaeve aan de Industrielaan in Uden is het toppunt. ,,Een chique mancave, noem ik het. Maar vrouwen zijn ook van harte welkom”, lacht Maurik van den Heuvel (50).