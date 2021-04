Landerd aarzelend akkoord met gelijktrekken belastingen

Vrijwel alle fracties vinden dat de plannen helemaal niet zo ‘beleidsarm’ zijn als de bedoeling is in een periode tot aan een dergelijke fusie. Al was het maar door het invoeren van toeristenbelasting in Uden. Arie de Kleijn (DS97) ging het verst in zijn kritiek. ,,Dit soort voorstellen gaan politiek pijn doen. Het voorstel is verre van beleidsarm, er worden tal van politieke keuzes gemaakt.” Hij hekelt het feit dat door rekenkundige exercities de eenpersoonshuishoudens in Landerd er op achteruit zullen gaan, al is het maar enkele tientjes per jaar.