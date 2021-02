Landerd behandelt straks geen bestemmingsplannen meer

LANDERD - Vooruitlopend op de samenvoeging met Uden neemt de gemeente Landerd vanaf 1 april geen bestemmingsplannen meer in behandeling. ,,Ze lopen dan over de termijn heen waarop de gemeente Landerd opgaat in Maashorst”, zegt verantwoordelijk wethouder Ben Brands.

,,Intensieve veehouderijbestemmingen uit een bestemmingsplan halen, blijven we vanuit het oogpunt van volksgezondheid wel doen. En ook grote projecten, met name woningbouw, blijven we wel doen, omdat er anders stilstand ontstaat.” Brands noemt met name Repelakker in Zeeland en Akkerwinde in Schaijk, al verwacht hij dat die gefaseerd zullen worden.

Twee weken tijdwinst

Quote Politiek gevoelige zaken breng ik alsnog in het college Ben Brands, wethouder Ook met zogeheten ‘kruimelgevallen’, kleine bestemmingswijzigingen, gaat Landerd dadelijk anders om. Die kwamen normaal gesproken niet in het college, maar werden door de ambtenaren beoordeeld. Twijfelden die, dan boog het college zich er alsnog over. Vanaf nu gaan die twijfelgevallen niet meer naar het college maar rechtstreeks naar de portefeuillehouder, wethouder Ben Brands dus. Volgens hem levert die werkwijze de indieners van de plannen twee weken tijdwinst op. ,,Maar politiek gevoelige zaken breng ik alsnog in het college”, zegt hij.

Ook heeft het Landerdse college nieuwe werkafspraken gemaakt over ‘principe-verzoeken'. Daarvan is sprake als bijvoorbeeld een projectontwikkelaar bij de gemeente vraagt of die in principe wil meewerken aan een plan. Wethouder Brands: ,,Veel mensen gaan dan precies op de grens zitten wat kan en wat niet kan. Ze krijgen het plan dan terug met suggesties hoe het wel kans van slagen heeft. Soms pingpongt het zo wel drie of vier keer op en neer. Daar willen we vanaf, want het lijkt er soms op dat wíj het plan aan het maken zijn. En dat allemaal voor vierhonderd euro leges.”

Volgens Brands hebben de medewerkers op de afdeling ruimtelijke ordening de handen meer dan vol. Al was het alleen maar omdat ze allemaal één dag in de week met de herindeling bezig zijn. ,,Vanaf nu geven we precies de spelregels aan en dan beoordelen wij het plan voor vierhonderd euro leges. Wordt het afgewezen dan kunnen ze een nieuw plan indienen maar wel opnieuw voor vierhonderd euro.”

Termijn verlengd naar 12 weken

Ook komt het volgens Brands bij herhaling voor dat de behandeltermijn voor plannen, die op driekwart jaar staat, niet wordt gehaald. ,,Dan kunnen we die termijn met acht weken verlengen. Dat doen we in het vervolg niet meer. We stellen die termijn op twaalf weken.” Brands hoopt dat met al die maatregelen de ambtenaren wat meer ‘lucht’ krijgen.