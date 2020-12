Landerd en Uden duidelijk: ‘Zonder Schaijk geen gemeente Maashorst’

‘Coronageld niet zomaar cadeau ge­ven’

5 december VEGHEL/SCHIJNDEL - Ook al is een vaccin in zicht, de gemeente Meierijstad trekt voor de komende twee jaar alvast 1 miljoen per jaar uit om de coronacrisis op te vangen. Of het genoeg is, is de vraag. ,,Corona gaat nog heel lang effect hebben.”