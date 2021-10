Landerd gaat niets extra's doen tegen pesticiden dan wat wetten voorschrijven

De lokale volksvertegenwoordiging nam op 22 april een motie aan die door Jacques Pijnappels van Duurzaam Maashorst en zijn VVD-collega Madeleine Hoek werd ingediend. Aanleiding was bijensterfte in de omgeving van bollenvelden waar pesticiden waren gebruikt, landelijke ongerustheid over een toename van de ziekte van Parkinson door het gebruik van pesticiden en een toenemend aantal bollenkwekers in Landerd waar de gemeente bovendien geen goed zicht op had doordat zij geen vergunning hadden. Los van de politiek waren er ook burgers in Landerd (bijvoorbeeld een imker die vier bijenvolken zag sterven) die vermoeden dat deze trend negatieve gevolgen heeft.

Lees ook PREMIUM Bloembollenteelt Landerd: zorgen groeien net zo hard als het aantal telers

Laatste woord nog niet over gezegd

Nu, een klein halfjaar later, zegt B&W dat er geen vergunning nodig is voor het gebruik van pesticiden zolang de teelt plaatsvindt op meer dan vijftig meter van ‘gevoelige functies’ zoals woningen of (mini)campings. Wat Pijnappels betreft, is het laatste woord er nog niet over gezegd. Hij wil het onderwerp donderdagavond tijdens een raadsvergadering opnieuw onder de aandacht brengen. ,,Ik snap de vijftigmetergrens wel, maar ik vind het gebruik ook daarbuiten riskant”, zegt Pijnappels.

Volgens het gemeentebestuur wordt het onderzoek naar negatieve effecten van pesticiden in de bollenteelt landelijk opgepakt. Er is inmiddels door het RIVM en het ministerie van WVS een onderzoeksrapport opgesteld. Het college laat verder weten dat de visiegroep buitengebied, die als voorbereiding op de fusie van Landerd en Uden aan de slag is, aandacht besteedt aan gewasbescherming. Ook in de omgevingsvisie en het toekomstige omgevingsplan wordt er rekening mee gehouden.