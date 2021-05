Landerd houdt over 2020 ruim een half miljoen over

In feite heeft Landerd bijna drie miljoen over, maar een flink deel van dat geld is nodig voor lopende projecten, zoals bijvoorbeeld het nieuwe dorpshuis in Zeeland en Sport en Spel in Reek. Wethouder Hans Vereijken laat in een persbericht weten heel tevreden te zijn met de financiële positie van Landerd. ‘Het is natuurlijk erg fijn dat we deze jaarrekening zo positief kunnen afsluiten. De investeringen die we al jarenlang doen in Landerd, worden stap voor stap zichtbaar.’