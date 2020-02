Landerd is verdeeld; ‘Fusie met Uden voelt als handjeklap van burgemeesters’

Echtelijke ruzies, nee, die vochten ze zéker niet uit. Dat zou te veel eer zijn voor Het Referendum . Nancy van Boekel (55) kan er wel om lachen en legt uit dat zijzelf wél, maar echtgenoot Daan (60) absoluut níet voor een nieuwe, Schaijkse volksraadpleging is. ,,Gisteren hadden we wat je noemt een wapenstilstand. Dankzij Valentijnsdag, haha. Maar goed, ik ben dus heel erg vóór samengaan met Oss en Daan heeft z'n zinnen gezet op Uden. Volgens mij zit er in Oss veel meer professionele knowhow dan in Uden. En die Maashorstnatuur - Daan zijn dingetje - ligt er natuurlijk ook nog steeds als we lekker bij Oss aansluiten."

‘Fusie vloet als handjeklap

Hetty Wijnakker, 60-jarige 'import uit Balgoy', snapt dat er met name in Schaijk gelobbyd is voor een hernieuwd referendum. ,,Die fusie met Uden voelt voor sommigen hier toch een beetje als handjeklap van twee burgemeesters. Wij zien dat ook wel, maar het doet ons als voorstanders voor die fusie minder. Dat idee van gekonkel kun je met zo'n referendum natuurlijk op heel democratische wijze aanpakken, al had het voor ons niet gehoeven.”

,,Wij waren als gezin eigenlijk altijd al helemaal gericht op Uden. Eén van de kinderen woont in Brussel maar zal, als ze even terug in Schaijk is, altijd vragen: Gaan we nog even naar Uden?"