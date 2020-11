Landerd klopt zich bij laatste begroting op de borst

LANDERD - Het viel te verwachten: de gemeenteraad van Landerd was gisteravond uitermate te spreken over de laatste gemeentebegroting voor komend jaar. Eigenlijk kwamen alleen CDA, DS97 en Lijst Zeeland nog met wensen. Progressief Landerd kraakte nog wat kritische noten.

Progressief Landerd-voorman Jacques Pijnappels had zijn betoog de titel ‘Leefbaar en gezond Landerd’ meegegeven. Financieel is de gemeente wel gezond, maar er zou naar zijn smaak veel meer aandacht moeten komen voor een gezond leefklimaat. Hij noemde als voorbeeld het stoppen met grootschalige veehouderij. In dat verband is hij blij met de uitspraak van de Raad van State dat de gemeente terecht een vierde stal bij een grote geitenhouderij in Schaijk heeft verboden. Ook wordt het volgens hem hoog tijd om te komen tot een sproeiverbod op grasland.

Hoog tijd voor evaluatie Maashorst

Voor Sybren Reitsma (CDA) is het normaal dat Landerd financieel gezond is. ,,We zouden in ons hemd staan ten opzichte van Uden als dat niet zo zou zijn.” Hij liet weten dat zijn fractie ten aanzien van een mogelijke Aldi in Reek op dezelfde lijn zit als de bezwaarmakers. Het CDA vindt dat het hoog tijd wordt voor een evaluatie van de Maashorst en dat een uitkijktoren niet door de gemeente geëxploiteerd moet worden.

Sporthal De Eeght

Arie de Kleijn (DS97) herhaalde nog eens zijn wensen ten aanzien van renovatie van de Schaijkse sporthal De Eeght, die al jaren vooruit wordt geschoven, de slechte voetpaden in Schaijk en de reconstructie van de toegangswegen tot Schaijk. Wethouder Hans Vereijken kon hem antwoorden dat de gemeente het beheersplan wegen op last van de provincie moet bijstellen. En daar horen ook de toegangswegen tot Schaijk bij.

De Kleijn kreeg tot zijn vreugde steun van Jacques Pijnappels ( Progressief Landerd) over De Eeght. En samen hopen ze dat het college zijn toezegging waarmaakt dat er in het eerste kwartaal van komend jaar meer duidelijkheid komt.

Fluisterasfalt

Harry van Tiel (Lijst Zeeland) kreeg de bevestiging dat de Bergmaas, de weg van Uden naar Reek langs Zeeland, niet alleen wordt voorzien van fluisterasfalt, maar ook een 60-kilometerweg wordt. Op de hartekreet van Jeroen v.d. Heuvel (Maashorst Vooruit) dat er gebouwd moet worden, antwoordde wethouder Ben Brands dat er diverse uitbreidingsplannen in de pijplijn zitten. Zowel in Zeeland als in de kerkdorpen.

Complimenten

Quote Toch hebt u een prestatie van formaat geleverd Harold v.d. Broek, raadslid De hele raad schaarde zich achter het compliment van Harold van de Broek (RPP) aan het adres van het college dat het afgelopen jaar flink gehandicapt was: wethouder Moritz Böhmer weg, een paar maanden geleden vervangen door Riny van Rinsum, en Ben Brands door ziekte geruime tijd afwezig. ,,Toch hebt u een prestatie van formaat geleverd", zei Van de Broek.