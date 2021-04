Landerd trapt op de rem in de Graspeel

Gemeente­raad Landerd schaamt zich over gang van zaken op Graspeel

11 april LANDERD - Voor de gemeenteraad van Landerd is de grens op het voormalige LOG de Graspeel bij Zeeland bereikt. Gekeken moet worden of varkenshouder Jo Hermens die 2,6 hectare grond van de provincie mag kopen voor uitbreiding van zijn varkensbedrijf, kan worden uitgekocht. De raad zegt zich te schamen dat ze het in de Graspeel zover heeft laten komen.