Landerd wimpelt verzet Oventje af, buurt knokt verder tegen komst arbeidsmigranten

Drive-in voor ROC-diploma en een glaasje bubbels

7 juli VEGHEL - Niet in de rij voor een ijsje, bakje aardbeien of hamburger, maar voor je diploma. 1400 studenten van ROC De Leijgraaf in Veghel en Oss rijden deze dagen door een drive-in om hun welverdiende papiertje in ontvangst te nemen. Mét een glaasje bubbels erbij.