Landerds bedrijf PeBe claimt 9,5 miljoen euro schade bij gemeente Landerd

Thijs van der Heijden is nieuwe directeur van Mars in Veghel

14 juli VEGHEL - Thijs van der Heijden is de nieuwe directeur van Mars in Veghel. Hij volgt Martijn Derks op, die de afgelopen drie jaar aan het hoofd stond van de grootste chocoladerepenfabriek ter wereld. Van der Heijden is afkomstig van de Scandinavian Tobacco Group, waar hij acht jaar werkte en er verschillende functies vervulde.