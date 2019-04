Landerds raadslid Harry van Tiel struikelt over een veilige Maashorst en stapt op

De aanval van een tauros op twee wandelaars in de Maashorst was voor de Udense en Landerdse gemeenteraad donderdagavond aanleiding de veiligheid in de natuur aan te kaarten. Want iedereen was het erover eens: zoiets mag niet meer gebeuren.

Harry van Tiel (Maashorst Vooruit) dacht voor zijn idee om mensen en grote grazers in het natuurgebied te scheiden, bijvoorbeeld met corridors, voldoende steun te hebben van de Landerdse raad. Maar dat vies viel tegen.

Beide gemeenteraden gingen stemden in met dezelfde tekst. De wethouders gaan met het Maashorstbestuur zoeken naar alternatieven voor natuurlijke begrazing waarbij de veiligheid voor bezoekers maximaal gewaarborgd is.

,,Dit haalt het hart uit mijn motie. Daar heb ik veel energie in gestoken, veel overleg gepleegd. Ik kreeg commitment van de coalitie. Het vertrouwen is geschaad”, sprak Van Tiel. ,,Daarom deel ik mee dat ik geen deel meer uitmaak van de fractie.” Het CDA opperde geen stieren en zoogkalveren meer toe te laten, maar trok die keutel in.

Uden nam de motie raadsbreed aan. ,,Mens en dier konden er allebei niets aan doen”, zei Maurits van den Bosch (CDA) over het incident in Zeeland. ,,Maar de schrik zit er wel goed in en daarom willen we met de evaluatie rond de Maashorst niet wachten tot 2020.”

Koeien of schapen?

Spencer Zeegers (SP) benadrukte wel dat grote grazers essentieel zijn voor de natuur in de Maashorst. Ruud Geerders (Gewoon Uden) gaf aan dat bijvoorbeeld schapen of andere koeienrassen een goed alternatief kunnen zijn voor de taurossen en wisenten.