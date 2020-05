Landschapsfestival gaat door via website

Op www.brabantsebeken.nl kunnen inwoners van Meierijstad ervaringen delen over hoe zij het landschap beleven. Dat kan met foto's, verhalen, film en gedichten. Stadsdichter van Meierijstad Rick Terwindt deelt er wekelijks zijn gedachten over het landschap. Én er is een serie in de maak over familienamen die je kunt terugvinden in het landschap. Dit meldt de gemeente Meierijstad.

'Meer buiten dan ooit’

In januari kwamen bijna 100 inwoners van Meierijstad bij elkaar om hun plannen en verhalen over het bekenlandschap te delen. Want in september 2020 zou in het Brabantse landschap de Landschapstriënnale worden gehouden; een festival met allerlei activiteiten in het bekenland. Maar die georganiseerde wandelingen, boot- en fietstochten en festivals zijn doorgeschoven naar 2021. Toch zijn we meer buiten dan ooit, stellen de organisatoren. ,,Mensen gaan naar buiten in de eigen omgeving, voelen zich lokaal verbonden met dit prachtige gebied. De ommetjes leveren nieuwe ontdekkingen op. De betekenis van ons bekenlandschap is misschien wel groter dan ooit.”