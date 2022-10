Lang verwacht, nu pas gestart: 40 huurwoningen in de Bogerd Uden, klaar voor zomer 2023

UDEN - Eindelijk, na jaren wachten is het zo ver: de bouw van 40 sociale huurwoningen in de Udense wijk de Bogerd is officieel begonnen. De aannemer gaat in elk geval stukken sneller dan de gemeente en Area: volgens planning is het wijkje volgende zomer al klaar.

Donderdagmiddag was er een officieel startmoment voor de bouw. ,,We hebben er lang naar uitgekeken", zei wethouder Franko van Lankvelt nadat hij een symbolische schep zand met de kraan had verzet. ,,Achteraf bezien had het allemaal wel wat sneller gekunnen en gemogen", zei hij eerlijk.

Wel sloop, geen plan

Een redelijk understatement want het terrein ligt al zo'n drie jaar braak. In 2015 besloot woningcorporatie Area om de naoorlogse huisjes in de hoek van de Bogerd te slopen. Dat slopen gebeurde uiteindelijk pas in 2019 waarna tot verbijstering van alles en iedereen het project helemaal stil viel: het bouwplan moest nog helemaal worden uitgewerkt en juridisch doorlopen, pas in september dit jaar werd de vergunning verleend door de gemeente.

Volledig scherm Ongeveer op deze plek komen ook twee van de oorspronkelijke bewoners te wonen, twee broers. © Hans van Alebeek

,,Daar waar wij er te lang over hebben gedaan, kunnen jullie het misschien een beetje goed maken door sneller te bouwen", zei Van Lankvelt hoopvol tegen Ferry Verstappen van bouwbedrijf Van der Heijden bouw en ontwikkeling. Die wil wel, zo liet hij merken. En is inmiddels al te zien aan de Ringbaan-Noord.

360 funderingspalen

Afgelopen twee weken is het grondwerk gedaan en zijn er zo'n 360 funderingspalen in de grond geboord. Daar bovenop komt de fundering en vloerisolatie. Het hele bouwterrein staat dan ook vol met stapels witte isolatieplaten. Vanaf 7 november komen de casco bouwdelen in rap tempo naar de Bogerd. Met die kant en klare delen wordt gemiddeld elke dag de ruwbouw van een nieuwe woning neergezet. Rond Kerstmis moeten de contouren van de nieuwe wijk er staan en begint de afbouw.

Directeur-bestuurder Jan van Vucht van Area is trots op nieuwe, groene en duurzame wijk. ,,Veel hout, groene daken, gasloos en vol zonnepanelen die samen moeten zorgen voor energieneutrale huizen”, zei hij. ,,Ik denk dat het een van de meest gewilde plekken van Uden wordt. Het is een mooie aanvulling op de Bogerd en geeft straks een nieuwe dynamiek aan de wijk.”

Broers keren terug

Van de oorspronkelijke bewoners keren er maar twee terug, dat zijn twee broers die naast elkaar komen wonen met zicht op het naburige park Moleneind. De rest van de huizen, een mix van woningen voor ouderen, jongeren en gezinnen, komt vanaf voorjaar 2023 beschikbaar via de site OnsHuiz.nl waar huurders van Area zich kunnen melden. ,,Wij gaan in elk geval vol gas geven", zei Ferry Verstappen ten overvloede.

Volledig scherm Vlnr: Jan van Vucht, Franko van Lankvelt en Ferry Verstappen. © Hans van Alebeek