Lange neus naar critici Ecodorp: ‘Knap dat ze dit voor elkaar krijgen‘

Buurt en commissie zeer kritisch over huisvesten arbeidsmi­gran­ten aan Koffie­straat Hees­wijk-Din­ther

9:09 HEESWIJK-DINTHER - Buurtbewoners van het voormalige 'landgoed Dintherstaete’ in Heeswijk-Dinther zien niets in de plannen om op de locatie 35 arbeidsmigranten te huisvesten. De buurt vreest nog meer overlast dan nu al het geval is. Op dit moment verblijven er al zo’n veertien arbeidsmigranten op de locatie aan de Koffiestraat 15. Ook de commissie Ruimtelijke Zaken in Bernheze is zeer kritisch over de plannen.