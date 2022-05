Lare van der Sommen uit Nistelrode is ‘superspeller van 2022’

Pacifiste Mariëtte Moors verward door oorlog in Oekraïne: ‘Geweldloos verzet blijft het beste, maar ik snap best dat dat daar niet werkt’

GELDROP - Mariëtte Moors (79) demonstreerde decennialang tegen kernwapens, oorlog en geweld. De ‘moeder aller vredesactivisten’ is al even met pensioen en toch brengt de oorlog in Oekraïne haar in verwarring. „Vroeger wist ik het zeker, maar nu weet ik niet wat helpt tegen oorlog.’’

14 mei