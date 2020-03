Lasercontrole in Zijtaart: automobilist rijdt 54 km/uur te hard en moet rijbewijs inleveren

Bouw achter voormalige LTS Veghel kan van start

14:19 VEGHEL - Het college van B en W in Veghel stemt in met het gewijzigde bestemmingsplan voor de Spoorlaan en het oude LTS aan de Parallelweg-Zuid in Veghel. Daarmee is de weg vrij voor de bouw van in totaal 21 sociale huurwoningen in het gebied.