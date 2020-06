Lastig om te blijven zitten bij eerste Sitdown Festival

Niet op tafel dansen

Normaal organiseert Rewind door het jaar heen clubavonden in zo’n twintig steden in Nederland. In Veghel vond dit jaar bovendien het eerste Veghel By Day festival plaats. ,,Bijzondere concepten voor een specifieke doelgroep. Voor het Sitdown Festival hebben we gekeken wat er binnen de regels van het RIVM op dit moment wél mogelijk is. Nu doen we dat hier, maar we kijken ook naar nieuwe locaties elders in het land.”