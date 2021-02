Laverhof kampt met corona-uitbraak

HEESWIJK-DINTHER - Vijftien bewoners van de afdeling Sterappel van zorgcentrum Laverhof in Heeswijk-Dinther blijken besmet met het corona-virus. Alle 34 bewoners van deze afdeling zitten nu in quarantaine.

Dat laat directeur Monique Janus weten. ,,Donderdag is een bewoner ziek geworden. Het bleek corona en vervolgens hebben we alle bewoners van de afdeling getest. We zien gelukkig dat de bewoners die besmet zijn op dit moment alleen lichte klachten hebben. Of dat komt omdat ze allemaal hun eerste inenting al hadden gekregen, weet ik niet. We hopen dat het bij lichte klachten blijft.”

De besmette bewoners worden in beschermende kleding verzorgd. De niet-besmette bewoners van de afdeling zitten in hun kamer in preventieve quarantaine. Alle bewoners mogen wel één bezoeker per dag blijven ontvangen, laat Monique Janus weten. ,,Maar uiteraard moeten zij bij de besmette bewoners wel beschermende kleding dragen.”

Op de andere twee afdelingen van Laverhof in Heeswijk-Dinther zijn geen besmettingen geconstateerd. ,,We houden wel heel goed in de gaten of mensen klachten krijgen.” In totaal wonen er 90 mensen in Laverhof de Bongerd in Heeswijk-Dinther. Vorig jaar werd Laverhof tijdens de eerste coronagolf zwaar getroffen. Meerdere bewoners overleden. Monique Janus: ,,Ja, dat komt nu wel weer terug. Het is weer heel heftig voor de bewoners, familie en de medewerkers.”