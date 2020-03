Leerkrachten klaar voor 'noodopvang’; maar waar blijven de kinderen...

,,Het lijkt erop dat ouders toch iets anders voor hun kinderen geregeld hebben", zegt Skipov-directeur Berry Tomas. Afgelopen vrijdag had Skipov een enquête gehouden onder ouders met de vraag of zij behoefte zouden hebben aan opvang als de scholen dicht zouden gaan. ,,We hadden het al een beetje aan zien komen. Zaterdagavond had 75 procent van de ouders al gereageerd. Er bleek behoefte te zijn voor opvang van 15 tot 20 procent van de kinderen omdat ouders in een vitaal beroep werken. Dat waren zo'n 500 kinderen. We hadden dus gerekend op zo'n 10 tot 30 kinderen per school.” Maar vanochtend bleven tot ieders verbazing de klassen dus leeg. ,,We kijken in overleg met de leerkrachten die beschikbaar waren wat zij nu kunnen doen”, zegt Tomas.

2 uur online les per dag

De Veghelse basisscholen stappen waarschijnlijk donderdag over op online leren. Daarbij moeten ouders en leerlingen volgens Tomas rekenen op 2 uur per dag les, waarbij het kind de leerkracht te zien en te horen krijgt en het digibord. Daarnaast krijgen de leerlingen lesmateriaal mee naar huis. Gisteren, zondag, zijn leerkrachten en de schoolbesturen al begonnen met het samenstellen van lesprogramma's en er wordt nu ook hard aan gewerkt om te kijken hoe het allemaal geregeld gaat worden. ,,Het gaat ons lukken, technisch gezien is het mogelijk. Onze scholen hebben samen 1800 Chromebooks waar in de klassen mee gewerkt wordt. Die blijven normaal op school, maar nu gaan we ervoor zorgen dat kinderen ze thuis kunnen gebruiken.” Ouders krijgen nog bericht wanneer ze de computers en het lesmateriaal op kunnen halen. ,,Nogmaals, technisch gezien is alles mogelijk. Of het onderwijskundig ook slaagt, daar gaan we ons best voor doen. Het is natuurlijk heel anders lesgeven met kinderen die aan de keukentafel zitten en allerlei verleidingen moeten weerstaan.”