Leerling Udens College haalt ruim 3.000 euro op met pizzaparty voor het goede doel

10:34 UDEN - Er werden afgelopen maanden opvallend veel fietsen gestolen op de Markt in Uden. De politiek wil maatregelen en als die niet werken, een bewaakte fietsenstalling. ,,Ga er maar vanuit dat hier gewoon een bende actief is. Laatst, tijdens Uden on Ice, stond ik op vrijdagavond buiten even met een BOA te praten. Komen er kort na elkaar twee mensen naar ons toe om te melden dat hun fiets weg is. In nog geen uur tijd!”