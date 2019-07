Leerlingen De Palster in Uden nemen al glijdend afscheid van oude schoolgebouw

Uitgebrei­der betaald parkeren Uden met vertraging van start

13:45 UDEN - Later dan gepland gaat de gemeente Uden betaald parkeren invoeren in de St. Janstraat en een deel van de Kerkstraat. Omdat de betaalautomaten nog getest moesten worden, zat invoering per 1 juli er niet in. De gemeente denkt de automaten woensdagmiddag 3 juli klaar te hebben.