Leerlingen denken ten onrechte dat ze nu al over zijn naar volgend jaar

Het ene moment nog schoffe­lend in het groentehof­ke, het andere moment zwart-om­rand op overlij­dens­pa­gi­na

6:24 OSS/UDEN/VEGHEL - Met de dag loopt het aantal coronaslachtoffers flink op. In Nederland, maar vooral toch in de noordoostelijke hoek van Brabant. Het virus heeft nu in bijna elk dorp of elke stad in deze regio een gezicht. Voor verdriet en waardig afscheid nemen is soms nauwelijks ruimte. Daarom een in memoriam voor onze bekende en minder bekende, maar vooral geliefde streekgenoten.