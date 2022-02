Leerlingen Fioretti en Elde gaan maandje later op beroepenjacht

Hoewel er wel een online alternatief is ontwikkeld heeft de organisatie samen met de scholen besloten om toch een evenement te organiseren waarbij leerlingen en beroepsbeoefenaars samen kunnen komen. Een maandje later geeft, met de huidige besmettingscijfers, een grotere kans dat dit door kan gaan, is de gedachte. Het beroepenfeest is nu gepland op dinsdag 5 april in de Koekbouw op de Veghelse Noordkade. Op donderdag 14 april is er een Doe Dag met bedrijfsbezoeken.

Fioretti en Elde

Meierijstad On Stage is een project voor leerlingen van het Fioretti College in Veghel en het Elde College in Schijndel, wordt lokaal ondersteund door de gemeente Meierijstad en Platform Ondernemend Meierijstad, dat zo'n 900 bedrijven in de gemeente vertegenwoordigd. On Stage wil leerlingen van het vmbo helpen in hun studie- en beroepskeuzes. Ze willen de ongeveer 1000 leerlingen uit de regio een beter beeld geven van wat ze later kunnen gaan doen.

Gesprekjes met mensen die werken

Dat gebeurt door gesprekjes met 'werkenden'. En een kijkje in een bedrijf of een meeloopdag met een werkende. Van automonteur tot advocaat en van verpleegkundige tot hovenier, iedereen die iets over zijn beroep wil vertellen kan dat op het beroepenfeest doen. In totaal zijn er ruim 200 beroepsbeoefenaren nodig. Op dit moment hebben zo’n 130 mensen zich aangemeld. ,,Er zijn vooral nog mensen nodig uit de sector zorg en groen”, stelt organisator Jack Monde. ,,Die kunnen zich via de website van Meierijstad On Stage aanmelden.” Bedrijven die meedoen hoeven gaan erkend leerbedrijf te zijn.