Leerlingen in de mode presenteren hun collectie in Veghel

Er is een catwalk in de Hoofdstraat, waar Veghelse ondernemers ook hun nieuwe collectie herfst- en winterkleding showen. Op het Molenwiekenplein is muziek en dans, onder meer van Pop & Co. Ook op het Meierijplein is muziek. De koopzondag is 6 oktober van 12.00 tot 17.00 uur. De Hoofdstraat is voor deze dag vanaf het Oude Raadhuis afgesloten voor verkeer.