Leerlingen Petrus en Paulusschool Eerde eten straks hun boterhammetje in de kerk

Basisschool Petrus en Paulus in Eerde snakt met een schoolgebouw uit 1962 al jaren naar nieuwbouw. Afgelope jaren ontstond het idee om de school geheel of gedeeltelijk ín de kerk te bouwen. De kerk staat namelijk grotendeels leeg. Zo behoud je een beeldbepalend gebouw voor Eerde en krijgt de school een prachtige nieuwe plek in een gemeentelijk monument. Zoiets als ze met het Klooster in Zijtaart voor elkaar hebben gekregen. In het dorp leefden echter wel zorgen. Want verlies je zo niet de zeggenschap over de kerk? En is dat niet zonde, aanbouw aan de kerk?