Leerlingen runnen echte cadeauwinkel in Uden

Het is namelijk het resultaat van een heleboel praktijkervaring die ze al hebben opgedaan vóórdat de winkel de tijdelijke deuren kon openen. Het hele concept komt uit hun eigen koker, en ze hebben alles zelf gedaan, van het marktonderzoek tot de inkoop en van de inrichting van de winkel tot en met het ontwerp van het logo. De winkel opende vrijdag om 14 uur, en is zaterdag ook nog open, en ze verkopen cadeaupakketten in verschillende thema's: voorjaar, feest & gezelligheid en voor in en rondom het huis.