Leerlingen van De Ark lopen, meester Gijs fietst voor KiKa, ‘mijn leerlingen snappen waar het om gaat’

Tekst ‘Dat heb jij gedaan’ als slachtof­fer­ver­kla­ring: Udenaar valt ex dusdanig lastig dat ze moet verhuizen

ARNHEM/UDEN – Meer dan 800 telefoontjes, intimiderende en dreigende berichtjes, een lekgestoken autoband en een pijpbom in de tuin. Een 27-jarige man uit Uden kon niet verkroppen dat zijn relatie was beëindigd. Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moet hij een paar maanden de cel in.

8 juni