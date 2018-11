Leerlingen Zwijsen College Veghel smullen van Franse dag en lekkernijen

Rondweg Uden weekeinde lang dicht voor afronding kruispunt

13:27 UDEN - De noordelijke Rondweg Uden wordt komend weekeinde compleet afgesloten. Dat is nodig om in één klap de al langer lopende reconstructie van de kruising Rondweg-Industrielaan af te kunnen ronden. Ook wordt er al wat voorwerk gedaan voor de nieuwe voetgangersbrug over de Rondweg.