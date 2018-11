Leesloep helpt straks bij uitbrengen stem in Meierijstad

Leesbrillen

Met 50 stembureaus in Oss is die gemeente in totaal zo'n 850 euro kwijt voor de aanschaf van de leesloepen. Per loep dus 17 euro. In Landerd komen op alle zeven stembureaus leesloeps te liggen. Per stuk kosten de loeps in Landerd 18,32 euro. Bernheze gaat ook voor iedere stembureau een loep aanschaffen, wat de prijs per loep is weet de gemeentewoordvoerster niet. In Boekel hebben zes leesloeps nodig, op elk stembureau een loep,en de prijs per loep bedraagt daar 18,32 euro, net zoveel als in Landerd.