Lege winkelstraten: ‘Dit zijn wel de zwartste dagen van mijn leven’

Géén auto's die een laatste plekje op de parkeerplaats zoeken, géén dames die door de kledingrekken struinen, géén echtparen die een kopje koffie drinken in het restaurant. Niets van dat alles. Het is stil in Nistelrode, doodstil. Modehuis Van Tilburg is dicht, net als veel andere kledingwinkels in deze tijden van corona. Alleen wie een afspraak maakt, kan nog terecht voor personal shopping, vertelt Peter van Tilburg. ,,We doen wat we kunnen, maar ik zal het eerlijk zeggen: dit zijn wel de zwartste dagen van mijn leven. Dit hakt er heel hard in in de retail. Deze crisis had op geen slechter moment kunnen komen. Onze winkel hangt vol met de nieuwe zomercollectie. Ook al zou de crisis over een paar maanden voorbij zijn, dit haal je nooit meer in.”