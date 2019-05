Legends of Rock Tribute Tour in sportpark Uden

Woodstock-legendes worden tot leven gebracht door The Woodstock All Stars, met hits als Whole Lotta Rosie, Paradise City, Why Can’t This Be Love, Plug In Baby, Satisfaction, Hey Joe, Piece Of My Heart en With A Little Help From My Friends. AC/DC wordt gecovered door de Belgische band ACinDC. Guns N’ Roses door Slash N’Roses, Van Halen door Van Hagar, MUSE door the Muse Experience en de Stones door Stones Sesions.