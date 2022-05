Lekker met z'n allen bewegen voor het goede doel met Vat oe fiets in Veghel: ‘Met geen pen te beschrijven’

Het waren vooral ouderen die meededen. Er werd gereden via het waterwingebied, bossen en dorpen als Erp en Keldonk en weer terug naar het startpunt van Wijnu KBO in Veghel.

Wederzien na jaren

Soms waren de fietspaden vol, en soms was het zo rustig dat de kikkers in de waterpoelen te horen waren. Bij alle vier de rustposten was het druk. Het was een weerzien van mensen die elkaar door het coronavirus al jaren niet hadden gezien of gesproken. Ook de wind was onderwerp van gesprek. De ene deed het daardoor wat rustiger aan, een ander vond het juist lekker dat er gewerkt moest worden.