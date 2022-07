Lekker Uden verschuift foodfestival naar Hemelvaart 2023

Column tHans Fabriek Magnifique, gewoon het leukste festival van Brabant/Veghel en omstreken

Het was nog vroeg, zonnestralen streelden deze zondagmorgen het groene Julianpark in Veghel. Ondanks het vroege tijdstip was het al lekker druk. Maar wat wil je: voor alle bezoekers was er een gratis ontbijtje. Koffie, jus d’orange, belegde broodjes en krentenbollen, de Veghelse foodondernemers en bakkers hadden weer ouderwets uitgepakt.

23 juli