Lekker Uden: 'We moeten wat voor het milieu overhebben’

De organisatie van Lekker Uden hoopte vooraf vooral op goed weer, zodat bezoekers buiten konden zitten. Die wens kwam meer dan uit. Zaterdagavond rond half zeven was het nog steeds ruim 25 graden, waardoor het buitenterras compleet gevuld was. En ook binnen was het druk, en vooral ook een stuk warmer, wat vier enorme ventilatoren wel wat draaglijker maakten.

Bij de tweede editie van het foodevent kon net als vorig jaar in de grote groengele tent naar hartenlust worden gegeten, zonder vegetariërs buiten te sluiten. Er stond voor ieder wat wils op het uitgebreide menu. Indische makreel van Gastrobar Blitz en gepocheerde eieren van de Conversatie werd veelvuldig verkocht, maar ook curry's en luxe hamburgers en uiteraard friet waren populair. Maar naast het eten, stond Lekker Uden dit jaar ook in het teken van een stukje bewustwording onder de gasten creëren.

Gekleurde prullenbakken en buttons maken

Zo werd al het afval in gekleurde prullenbakken gescheiden, werd rotzooi op de grond door kinderen opgehaald, waarvan van het plastic in een oven buttons werden gemaakt, en werden restaurants uitgedaagd om voedselverspilling tegen te gaan, wat onder andere gebeurde door groenteresten naar de kinderboerderij te brengen. Die insteek konden bezoekers Jaap (66) en Annelies (64) Mosselman oprecht waarderen. ,,We moeten wat voor het milieu overhebben, dat is hard nodig'', zegt Jaap terwijl zijn vrouw de laatste restjes van haar salade opeet, waarvoor ze afbreekbaar bestek gebruikt. ,,Het is goed dat daar er op zo'n groot evenement aandacht aan wordt besteed, en ze pakken het goed aan.''

Dat ze naar Lekker Uden kwamen was een spontaan plan, want zin om te koken had het echtpaar niet. En die keus bevalt het echtpaar, dat een stempelkaart heeft gekocht, meer dan goed. ,,We hebben net ook al wat van Oonivoo, Sergeant Peppers en Cusco gegeten, dat was allemaal lekker'', zegt Annelies. ,,Het is echt erg gezellig. De sfeer is goed en het is een mooie manier om te kijken wat alle restaurants te bieden hebben.''