Lentetocht van IVN-Veghel succesvol omgezet naar postenwandeling

Tien kleine groepjes konden zich zondag op de afgesproken tijd bij de Schaapskooi in Schijndel melden. Natuurgidsen stonden op verschillende posten en zij deelden er hun kennis. Coronaproof dus. Juist vroeg in de lente is het in het Wijboschbroek genieten van een tapijt van bosanemonen, de slanke sleutelbloem en meer lenteverschijnselen. Met een routeomschrijving werd van gids naar gids gewandeld. Daar werd uiteraard verteld over de populieren in het Wijboschbroek, de klompen die er ooit van het hout van de bomen werden gemaakt. Dat broek betekent dat het er nat kan zijn. Het advies van het IVN was dan ook ‘trek dichte schoenen of het liefst laarzen aan’. Het was op sommige plekken inderdaad flink blubberig.