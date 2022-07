Leo Rijkers uit Uden al 50 jaar dolgelukkig tussen het groen met ‘skup, skoefel en skeer’

Nee, Wal­dorf-onderwijs op het Udens College wordt nu niet uitgebreid naar de bovenbouw. Organisato­risch nog te complex

UDEN - Het Udens College blijft het Waldorf-onderwijs alleen aanbieden in de onderbouw. Een uitbreiding naar de bovenbouw zit er op dit moment niet in. Dat is de uitkomst van een gesprek tussen de middelbare school met ouders.

