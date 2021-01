Leraren die weer online les moeten geven: 'We proberen er maar het beste van te maken’

Boekelse slager Henk van Thiel is 25 jaar in dienst van de kerk: ‘Nee, ik ben niet de pastoor’

1 januari BOEKEL - Velen zien hem als ‘de pastoor van Boekel en Venhorst’. Maar dat is-ie niet. Henk van Thiel (66) is getrouwd en vader van vier kinderen. Toch is hij al 25 jaar in dienst van de kerk. Eerst als koster, later als diaken. ,,De kerk heeft me altijd aangetrokken.”