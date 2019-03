Leraren staken, maar ze zitten niet stil in de regio: ‘We doen het voor de kinderen’

HEESWIJK-DINTHER/KELDONK Veel leraren staken weliswaar deze vrijdag maar dat wil niet zeggen dat ze duimen draaien. In Heeswijk-Dinther gaan ze het gesprek aan met wethouder van onderwijs Rein van Moorselaar, in Keldonk helpen ze een handje mee bij de vrijwilligersdag van NL Doet in gemeenschapshuis 't Span.

Van Moorselaar komt tegen tienen de leerkrachten een hart onder de riem steken, al gaat niet de gemeente maar Den Haag over hun salarissen. ,,Jullie zijn heel belangrijk, zeker ook als signaalgevers voor jongeren met een probleem. Weten jullie hoeveel jongeren we in de gemeente Bernheze hebben? Zo'n zesduizend. Tien procent van hen heeft iets, van licht autisme tot totale ontsporing. Raad het bedrag maar eens hoeveel geld daar in omgaat.” Het blijft stil aan tafel. ,,Zes miljoen euro per jaar. dat is niet mis", antwoordt de wethouder.

Van Moorselaar vindt dat de leraren worden ondergewaardeerd. ,,Daarom vind ik het goed dat er gestaakt wordt.” Ze staken niet voor zichzelf maar voor de kinderen, geven de leerkrachten van 't Palet zelf aan. Om het voor hen beter te krijgen in de klassen. ,,We willen het vak aantrekkelijker maken. En ja, daar hoort ook een bepaald salaris bij.” Van Moorselaar prijst de eendracht bij de leerkrachten. Lerares Silvia van der Heijden knikt: ,,Samen zijn we sterker, we zijn echt een team.”

Antoniusschool

In Keldonk helpen leerkrachten van de Antoniusschool mee op de vrijwilligersdag van NL Doet in gemeenschapshuis ‘t Span. Ze maken bijvoorbeeld slingers en borden voor feesten in het dorp. Onder hen lerares Linda Leenders. ,,We staken maar willen niet stil zitten, daarom doen we vandaag wat terug voor de gemeenschap.” Ook Leenders vindt dat Den Haag het vak van leraar aantrekkelijker moet maken. ,,Er is een nijpend tekort aan vervangers.” Zij pleit onder meer voor meer handen in de klas. ,,Daardoor zouden we kinderen beter aandacht kunnen geven. Daar moet geld voor komen.”

Volledig scherm Stakende leerkrachten van basisschool 't Palet in discussie met wethouder Rein van Moorselaar. © Tom Vos/BD

Volledig scherm Keldonkse leerkrachten staken maar helpen wel een handje mee op de vrijwilligersdag van NL Doet in gemeenschapshuis 't Span. Onder hen Linda Leenders. © Tom Vos/BD