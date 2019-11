Leren dribbelen tussen de brandende lampjes

Twee Aldi’s in Uden houden rechtbank en batterij advocaten bezig

10:15 UDEN - Het gesteggel over de Aldi’s in Uden zal nog wel even duren. Donderdag boog de rechtbank zich in aanwezigheid van een volle rechtszaal met een hele batterij advocaten over ‘Aldi Noord’ en ‘Aldi Zuid’ die van invloed zijn op elkaar.