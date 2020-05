Leuk, een nieuw zwembad. Maar wat moet Dommelzicht nu?

Kruispunt belicht emotionele gevolgen corona in verpleeg­huis Simeonshof in Erp

12:11 ERP - Verpleeghuis Simeonshof in Erp staat centraal in het tv-programma Kruispunt op maandag 25 mei. Kruispunt laat de emotionele gevolgen zien van het leven in een verpleeghuis in coronatijd. Het programma mocht van nabij vastleggen wat er zich afspeelt binnen en buiten het verpleeghuis in Erp.