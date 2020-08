Leuk zo'n kraampje, maar het geldkistje moet wél muurvast zitten

Vroeger verkocht Tiny van Eenbergen ook eieren in zijn kraampje aan de Zeelandse Graspeel. Maar die waren meestal al weg voordat íe zijn kont kon keren. ,,En niks in het geldkistje, hè. Nee, daar ben ik mee gestopt.” Het is 36 graden buiten, maar Van Eenbergen sjouwt toch een paar pakken haardhout naar buiten. Vijf euro per zak vraagt íe. Een prima handeltje, want niet alleen de koude winterdagen vragen om brandend haardvuur, op de zwoele zomeravonden gaat de vuurkorf ook aan. En een zak hout is minder makkelijk te jatten dan een doosje eieren. ,,Ach, dat zijn toch kwajongensstreken", zegt hij. ,,Wie doet nou zoiets. Maar het ergste vind ik: ze hebben er mijn kleindochters mee. Want de opbrengst van m'n kraam gaat naar die vier. 't Is veel werk voor een beetje, maar ik kan de meiden er blij mee maken."